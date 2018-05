Vrouw (34) overleden na woningbrand Nijmegen

Een 34-jarige vrouw die donderdag gewond raakte bij een woningbrand in Nijmegen is aan haar verwondingen overleden. Dat meldde de politie.

De brand brak uit in een woning aan de Rijnstraat in Nijmegen-West. Een man kon aan het vuur ontsnappen door uit een raam te springen. Brandweerlieden gingen het brandende huis in om de vrouw uit de slaapkamer te halen. Volgens de brandweer stond de begane grond toen al volledig in brand.

Het vrouwelijke slachtoffer liep brandwonden op en ademde veel rook in. Ze moest gereanimeerd worden en werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Voor de hulpverlening werd onder meer een traumahelikopter ingezet. De brandweer redde ook twee honden uit de woning.

De politie deed onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf.