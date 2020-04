Vrouw (33) overleden door ongeval in Rotterdam

Vrouw overleden bij verkeersongeval in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Een 33-jarige vrouw uit Spijkenisse is zondagavond in Rotterdam om het leven gekomen door een verkeersongeval op de Vondelingenweg.

Bij het ongeval waren twee auto’s betrokken. De vrouw, die een van de twee auto’s bestuurde, is door hulpverleners nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

Een 32-jarige Rotterdammer, die de andere auto bestuurde, is aangehouden. De man was uit zijn auto gestapt en weggelopen, maar kon snel worden aangehouden. De politie onderzoekt of de man door rood was gereden en wat zijn snelheid was. Ook is er bloed afgenomen om te onderzoeken of de man onder invloed was.