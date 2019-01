Vrouw (28) opgepakt voor dood Derk Kiers

De politie heeft maandagochtend een 28-jarige vrouw uit Stadskanaal aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Derk Kiers (41), die in 2011 werd vermoord. Hij werd destijds in het Groningse Wildervank aangetroffen in zijn woning.

Sinds enkele jaren wordt het onderzoek als een zogenaamde coldcase behandeld. In 2011 hield de politie verschillende mensen aan, maar bleef er onduidelijkheid rondom zijn dood bestaan. Ook zijn ex-vriendin werd toen opgepakt.

Een paar maanden terug is een nieuw onderzoek naar de dood van Kiers begonnen op basis van nieuwe informatie. Omdat het onderzoek nog loopt, is niet bekend om wat voor informatie het gaat.

Het Openbaar Ministerie (OM) loofde eerder al een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die zou leiden naar de dader, maar dat leidde tot niets.