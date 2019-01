Vrouw (24) overleden na botsing met taxi

Een 24-jarige vrouw uit Amsterdam is overleden nadat ze in de nacht van zaterdag op zondag met haar fiets in botsing kwam met een taxi.

De 21-jarige bestuurder van de taxi is aangehouden en wordt op het politiebureau gehoord.

De aanrijding gebeurde op de kruising van de Poeldijkstraat en de Heemstedestraat in Amsterdam West. Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de vrouw te redden, maar de hulp mocht niet meer baten.

De politie zoekt getuigen om duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het ongeluk.