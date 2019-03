Vrouw (23) overlijdt na mishandeling

Een 23-jarige vrouw die vorige maand zwaar werd mishandeld in haar huis aan het Europaplein in Utrecht, is vorige week aan haar verwondingen bezweken in het ziekenhuis. Dat bevestigt de politie maandag na een bericht hierover van RTV Utrecht.

Agenten gingen 24 februari na een melding naar het appartement. Ze forceerden de deur en vonden binnen de zwaargewonde vrouw. Een 24-jarige man die ook in de woning was, is gearresteerd. De twee kenden elkaar wel, maar het is niet precies duidelijk wat hun relatie was, zei een woordvoerster van de politie. De man zit nog vast en wordt verdacht van doodslag.