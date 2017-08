In de Limburgse grensplaats Eijsden is een negentienjarige vrouw overleden nadat ze op een spoorwegovergang werd aangereden door een trein. Het slachtoffer stak maandagavond het spoor over op de Sint Jozefstraat toen de trein Maastricht-Luik langsreed. De politie is nog bezig met een onderzoek maar gaat uit van een noodlottig ongeval.