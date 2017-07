Vroegere tourbus Kelly Family onder de hamer

Een buitenkans voor fans van The Kelly Family die geld overhebben: de vroegere tourbus van de muzikale familie is te koop. De huidige Nederlandse eigenaar biedt de knalrode dubbeldekker, bouwjaar 1957, online aan bij veilinghuis Catawiki. Er kan nog tot zondagavond op worden geboden.

De Iers-Amerikaanse familieband gebruikte de bus jarenlang tijdens Europese tournees. De kenmerkende beschildering, met onder meer de bandnaam, zit er tegenwoordig niet meer op. De Bristol Lodekka is nu egaal rood. Ook aan de binnenkant zijn de nodige aanpassingen gedaan: het voertuig is een rijdend café-restaurant. Bovenin zit bijvoorbeeld een bar met tapinstallatie.

Een veilingmeester van Catawiki schat dat de dubbeldekker tussen de 32.000 en 42.000 euro zal opbrengen.

The Kelly Family komt uit de VS, maar werd vanaf de jaren 70 beroemd in Europa. Vooral in Duitsland verwierven de langharige muzikanten in hun zelfgemaakte kledij een legendarische status. In de Duitse pers is dan ook veel aandacht voor de veiling.

In Nederland waren David’s Song (1979) en Fell in Love with an Alien (1997) de grootste hits van de band.