Vroege Vogels eert frater Willibrordus met eigen prijs

Vaste luisteraars van het radioprogramma Vroege Vogels kennen hem ongetwijfeld, de inmiddels overleden frater Willibrordus uit De Bilt. Hij was een vaste beller van het programma en overleed vorig jaar september op 91-jarige leeftijd. Het programma heeft nu een prijs in het leven geroepen „om zijn liefde voor de natuur te eren”: de Frater Willibrordus Prijs. De winnaar wordt zondag bekend gemaakt.

De frater belde wekelijks met de zogenoemde Fenolijn van het programma. Hij vertelde dan wat hij had waargenomen aan planten, dieren en vlinders. De Fenolijn is een afgeleide van het begrip fenologie, wat zoiets betekent als het bestuderen van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur. Het gaat dan om bijvoorbeeld bloei, bladontwikkeling bij planten maar ook over ‘wanneer start de vogeltrek’ en ‘wanneer verschijnen vlinders en andere insecten’.

Vroege Vogels noemde het overlijden van de frater eerder al „een gemis. Voor ons, de makers van Vroege Vogels, maar nog meer een gemis voor alle vaste luisteraars van de Fenolijn. Hij vond het zijn taak om bij te houden wat er in de natuur onder invloed van het klimaat veranderde”.

Het programma wil met de prijs de mooiste, meest inspirerende en bijzondere waarneming op de Fenolijn jaarlijks belonen. De jury bestaat uit Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit, schrijver Bibi Dumon Tak en de samensteller van het radioprogramma Daniel Gulpers.