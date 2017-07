Vroege vakantiefiles in Europa

Op verschillende Europese wegen naar de vakantiegebieden staan zaterdagochtend vroeg al files. Wie vanuit Zwitserland via de Gotthardtunnel naar Italië wil, moet rekenen op twee uur wachttijd, meldt de ANWB. Voor de Mont Blanctunnel van Frankrijk naar Italië staat het verkeer een uur te wachten.

Op de Duitse A3 van Würzburg tot Neurenberg moeten automobilisten rekenen met een uur extra reistijd.

Op de snelwegen in Frankrijk rijdt het nog prima door, aldus de ANWB. Deze zaterdag is nog geen Zwarte Zaterdag, dat is pas volgend weekend.