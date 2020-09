Vrijwilligers rapen 124.000 peuken op

In achttien gemeenten in Nederland zijn zaterdagmiddag in totaal 124.000 sigarettenpeuken van de straat geraapt door milieubewuste vrijwilligers. Ze deden mee aan de actie Plastic Peukmeuk. Filters bevatten plastic en zijn daarom de pest voor het milieu, maar veel rokers beseffen dat volgens de initiatiefnemers niet en gooien ze op de grond.

Alleen al in Amsterdam werden 56.000 peuken opgeruimd.

„In de discussie rondom plasticvervuiling komen sigarettenpeuken nauwelijks aan bod, terwijl dit een van de meest voorkomende vormen van vervuiling is”, zegt Karl Beerenfenger van By the Ocean we Unite, één van de initiatiefnemers.

Volgens het collectief van elf organisaties dat de actie heeft opgezet, belandt er jaarlijks 10 miljoen kilo sigarettenpeuken op straat. De peukrapers hopen ook te bereiken dat de tabaksindustrie verantwoordelijk wordt gemaakt voor het voorkomen en het opruimen van dit plastic afval. Maar „we vragen ook aan de regering om sigarettenfilters met schadelijke plastics en schadelijke chemische stoffen te verbieden, al dan niet in Europees verband”, adus Beerenfenger.