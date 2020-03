Vrijwilligers opgeroepen voor hulp aan Haagse daklozen

De gemeente Den Haag roept vrijwilligers op voor de opvang van dak- en thuislozen, die volgens het stadsbestuur wegens het nieuwe coronavirus nu beter niet op straat kunnen lopen. Daarom worden twee extra opvanglocaties geopend, waarvoor ook meer handen nodig zijn.

Het gaat volgens een woordvoerster om vele tientallen dak- en thuislozen, zoals mensen die op wachtlijsten staan en ongedocumenteerden. „We willen ze vanwege het virus opvangen in kleine groepen en daarvoor hebben we ook meer vrijwilligers nodig.”

De gemeente Den Haag werkt samen met de Kessler Stichting, het Leger des Heils en het Rode Kruis. Volgens verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen is het niet logisch om alle Nederlanders op te roepen thuis te blijven en mensen zonder woning op straat te laten zwerven. Bovendien is het ’s nachts onder het vriespunt en is de kouderegeling van kracht. Van Alphen: „Het gaat om de meest kwetsbare Hagenaars. Iedereen in Den Haag verdient de zorg en begeleiding die nodig is om gezond te blijven.”

Hulp wordt onder meer gezocht voor maaltijdverstrekking, sociaal contact en (medische) verzorging.