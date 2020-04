Vrijwilliger zijn in coronatijd; hoe houd je het veilig?

Diverse organisaties doen in de coronacrisis een beroep op vrijwilligers. Zo ook het Rode Kruis. Met Ready2Help trommelt de organisatie Nederlanders op die de handen uit de mouwen steken. Hoe kun je veilig vrijwilliger zijn?

Vrijwilligers van Ready2Help –waar 70.000 mensen bij aangemeld zijn– worden dezer dagen voor uiteenlopende klussen ingezet: onder meer in de opvang van dak- en thuislozen en ter ondersteuning van personeel in verpleeghuizen. Ook bij huisartsenposten in ziekenhuizen staan soms vrijwilligers. Vier vragen.

Kan iedereen zich voor elke klus aanmelden als vrijwilliger?

Iedereen boven de 18 jaar kan zich aanmelden bij het Ready2Helpnetwerk, meldt een woordvoerder van het Rode Kruis. Vrijwilligers van Ready2Help zijn ongetraind en worden ingezet op diverse locaties en voor diverse werkzaamheden. Ze voeren taken uit waar geen uitgebreide training voor nodig is en ondersteunen zo de getrainde Rode Kruisvrijwilligers. Voor elke klus wordt een oproepmail verstuurd. Daarin staat wie het Rode Kruis zoekt en waar deze mensen aan moeten voldoen. Vrijwilligers mogen niet behoren tot de risicogroep en mogen op moment van inzet geen griepverschijnselen hebben. Mensen die zich niet lekker voelen, een huisgenoot met koorts hebben, 70 jaar of ouder zijn of een chronische ziekte hebben, mogen zich niet aanmelden voor vrijwilligerswerk waarbij ze in contact komen met andere mensen.

Hoe groot is het risico op besmetting met het coronavirus?

De vrijwilligers werken altijd op plekken waarbij het niet waarschijnlijk is dat ze in aanraking komt met iemand met een coronabesmetting. Als dat toch het geval is, zijn beschermingsmiddelen beschikbaar om veilig en zonder verhoogd besmettingsgevaar te kunnen werken. Voor het opnemen van de temperatuur moeten vrijwilligers bijvoorbeeld dichter bij iemand komen dan 1,5 meter. Daarom dragen zij in zo’n geval mondkapjes en latex handschoenen. De vrijwilligers van Ready2Help die bij ingangen van het ziekenhuis assisteren, doen dat altijd samen met vrijwilligers van het Rode Kruis. Er is bovendien ziekenhuispersoneel in de buurt om op terug te vallen.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten vrijwilligers die met coronapatiënten te maken krijgen, in acht nemen?

Een vrijwilliger dient de RIVM-richtlijnen en hygiëne in acht te nemen. De teamleider van Ready2Help controleert of dit gebeurt. Wanneer de vrijwilliger in een risicogroep valt of een van zijn huisgenoten ziek is, mag hij niet ingezet worden voor een klus.

Hoe groot is de kans dat gezinsgenoten of huisgenoten van de vrijwilliger besmet raken?

Volgens de woordvoerder is die kans klein wanneer alle protocollen en richtlijnen worden aangehouden. De klussen moeten veilig zijn voor de vrijwilligers van Ready2Help – dus ook indirect voor hun achterban.