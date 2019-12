‘Vrijwillige ruilverkaveling bij natuurgebied’

Boeren zouden hun landbouwgronden en agrarische bedrijven met elkaar moeten ruilen om de sector te verduurzamen. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank pleit voor zo’n vrijwillige ruilverkaveling, te beginnen rondom natuurgebieden, in een interview met het FD.

Ruilverkaveling stamt uit het begin van de vorige eeuw en gaat uit van het idee dat eigenaren van land hun kavels met elkaar ruilen opdat iedereen erop vooruitgaat. Boeren hoeven met hun tractoren en andere landbouwvoertuigen minder vaak grote afstanden af te leggen om bij hun grond te komen.

„Het doel is om boeren succesvol te maken en te houden”, aldus Draijer in de krant. „Niet langer staat maximale productie voorop, maar verduurzaming en optimaal landgebruik.” Een door de overheid en de financiële sector gevuld fonds kan volgens hem helpen om boeren in beweging te krijgen. „Want bedrijfsbeëindiging en verplaatsing moeten op elkaar worden afgestemd en soms zal financiële overbrugging nodig zijn.”

Als voorbeeld noemt de Rabo-topman een boer die ingeklemd zit in de buurt van een natuurgebied. „Hij krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid zijn bedrijf verder te ontwikkelen op de plek van een boer die wil stoppen.”

Het idee van Draijer is gebaseerd op eerdere voorstellen van Louise Fresco van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) en oud-landbouwminister Cees Veerman.