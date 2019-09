Vrijwillig Levenseinde ‘super opgelucht’

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is „super opgelucht” dat de rechter in de strafzaak tegen voormalig verpleeghuisarts Catharina A. heeft geoordeeld dat er sprake was een zorgvuldige euthanasie. „Deze uitspraak is gezien het uiterst zorgvuldige handelen van de arts niet meer dan terecht”, aldus de organisatie.

De specialist ouderengeneeskunde verleende in 2016 euthanasie aan een zwaar demente vrouw die in bezit was van een schriftelijke wilsverklaring. Zij had deze wilsverklaring opgesteld vanuit een weloverwogen en diepe wens en deze toen zij nog wilsbekwaam was ook meermaals bevestigd. „Tot opluchting van de NVVE erkent de rechter met dit oordeel de waarde van een schriftelijke wilsverklaring en daarmee het recht op zelfbeschikking.”