‘Vrijwel geen boetes voor overtreden coronaregels in horeca’

Hoewel gemeenten steeds vaker merken dat gasten geen 1,5 meter afstand houden, komt het overtreden van de coronaregels horecaondernemers vrijwel niet op boetes te staan. Dat meldt het AD na een steekproef onder 56 gemeenten.

In die gemeenten hebben buitengewoon opsporingsambtenaren de eerste drie weken van juni geen enkele boete uitgeschreven voor het overtreden van coronaregels in horecagelegenheden. Waarschuwingen werden wel uitgedeeld, in totaal 141 keer.

Gemeenten treden volgens de krant alleen op bij ‘excessen’. „Het belangrijkste is dat we in gesprek willen blijven met de horeca en samen op zoek gaan naar oplossingen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Amersfoort. Volgens iemand van de gemeente Utrecht wordt het wel steeds drukker. „Daardoor wordt het moeilijker om afstand te houden.”

Overigens kan het zijn dat de politie wel boetes heeft uitgedeeld. Politiecijfers komen volgens het AD naar verwachting begin juli naar buiten.