Vrijwel alle zorgmedewerkers piekeren over corona

Zorgmedewerkers piekeren „vaak en lang” over de mogelijke gevolgen van Covid-19. Negen op de tien (88 procent) heeft daar last van en zonder goede aanpak kan dat leiden tot massale emotionele uitputting en uitval. Daarvoor waarschuwt de stichting IZZ, een collectief dat namens 417.000 mensen ijvert voor gezonde werkomstandigheden in de zorg.

De stichting trekt die conclusies op basis van een jaarlijks onderzoek, de Monitor Gezond Werken, uitgevoerd onder 12.630 zorgmedewerkers werkzaam in verschillende branches en beroepsgroepen. Er wordt zelfs gesproken over een „pieker-piek”.

In het onderzoek komt naar voren dat veel zorgmedewerkers tobben over de maatregelen die hun werkgever treft om hen te beschermen, dat ze bang zijn om zelf besmet te raken (32 procent) en nog angstiger zijn om mensen in hun omgeving te besmetten (57 procent).

Ruim 60 procent van de zorgmedewerkers vindt dat de werkgever niet voldoende maatregelen neemt om hen te beschermen tegen Covid-19. Zo is in de verpleging, de verzorging en de geestelijke gezondheidszorg door vier op de tien zorgmedewerkers onbeschermd gewerkt. Anouk ten Arve van de stichting IZZ: „‘Dit is zorgwekkend omdat de werkgever een cruciale rol heeft in de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Des te schrijnender is het dat zorgwerknemers voor steun en waardering vooral naar directe collega’s kijken. Door de leidinggevenden, directie en de overheid voelen ze zich minder gesteund. De overheid staat zelfs achteraan in de rij.”

De overheid wordt opgeroepen te investeren in weerbare zorgmedewerkers. Er wordt onder meer gepleit voor aanvulling van de 500 euro zorgbonus en een schadevergoeding voor het eigen risico dat zorgmedewerkers moeten betalen doordat zij Covid-19 oplopen tijdens hun werk.