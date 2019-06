Vrijwel alle scholieren hebben examenuitslag

De meeste middelbare scholieren die woensdag door een technische vertraging langer dan normaal op de uitslag van hun eindexamen moesten wachten, wisten halverwege de middag toch of ze geslaagd waren of niet. Door de storing bij administratiesysteem Somtoday moesten duizenden leerlingen anderhalf tot twee uur langer wachten op verlossende woorden dan eigenlijk de bedoeling was. Bij kleine scholen bleef de vertraging vaak beperkt tot een uurtje.

De vertraging zat in het systeem dat cijfers van eindexamens automatisch invoert. In totaal zijn 190 scholen hierop aangesloten. Bij eerdere tests ging het allemaal prima, maar toen het menens was, lukte het opeens niet. Somtoday gaat nog extra tests uitvoeren voor een volgende keer.

De scholen moesten de gegevens nu alsnog handmatig invoeren "en dat werk hadden we ze nou juist zo graag uit handen genomen¨ , aldus de zegsman. Volgens hem is echter zeker 90 procent van de kandidaten inmiddels op de hoogte en de rest vermoedelijk ook,