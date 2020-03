Vrijwel alle klanten reisorganisaties komend weekend terug

Verschillende Nederlandse reisorganisaties zijn druk bezig om alle Nederlandse toeristen die in het buitenland verblijven terug te halen naar Nederland. Zo haalt Corendon nog 1786 reizigers terug en ANWB Reizen ongeveer duizend. De komende dagen komt het grootste deel van hen thuis.

Corendon brengt vrijdag al ruim 400 toeristen terug en na zaterdag zijn ook alle andere vakantiegangers die met een eigen vlucht van het bedrijf reizen terug in Nederland. Een relatief klein aantal klanten van de touroperator - ongeveer 200 mensen - is op vakantie in plaatsen waar ze met een gewone lijnvlucht naartoe zijn gereisd, zoals Bali of Curaçao. Die mensen moeten ook weer met een lijnvlucht of een speciale repatriëringsvlucht worden opgehaald.

Ook ANWB werkt met man en macht aan het terughalen van zijn klanten. In de meeste gevallen moet dat dit weekend wel lukken, maar er zijn uitzonderingen. Zo is er een groepje reizigers die in Zuid-Afrika de uitslag van een coronatest moeten afwachten en zijn nog niet alle klanten die via de ANWB met een camper door de Verenigde Staten reizen bereikt. Overigens zijn er ook mensen die niet terug willen komen, zegt een woordvoerder.

Luchtvaartmaatschappij Transavia voert een fors deel van de repatriëringsvluchten uit. Zo komen er vrijdag en zaterdag vluchten aan vanuit het Portugese Faro, Spanje en Marokko. Transavia haalde tot en met woensdag al 5500 toeristen op en tot en met zaterdag komen daar nog eens ongeveer duizend reizigers bij. Ook KLM voert veel vluchten uit om toeristen en andere mensen die zich bij ambassades hebben gemeld en terug naar Nederland willen op te halen. Dat gaat vooral om locaties buiten Europa. Vanaf volgende week wordt het aantal intercontinentale vluchten dat KLM uitvoert snel afgebouwd.

Overigens is het moeilijk een compleet overzicht te krijgen van alle reizigers in het buitenland. Volgens brancheorganisatie ANVR wachten nog „enkele duizenden” reizigers die een pakketreis boekten op een terugvlucht. Van reizigers die alleen een vlucht hebben geboekt is moeilijker een beeld te vormen. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen compleet beeld te hebben van het aantal Nederlanders in het buitenland.