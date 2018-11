Vrijspraak voor voorbereiden liquidatie

Drie mannen uit Amsterdam zijn vrijgesproken van het voorbereiden van een liquidatie in 2017. Het Openbaar Ministerie eiste eerder nog celstraffen van acht jaar tegen twee van de drie.

Een arrestatieteam reed de verdachten van 24 en 28 jaar in mei 2017 klem bij Zaltbommel. Met de aanhouding van het duo zei het OM de liquidatie van een man in Oss te hebben voorkomen. Hoewel ze hun mogelijke slachtoffer al een paar dagen volgden met een zender en een van hen een kalasjnikov had, vindt de rechtbank het niet bewezen dat de mannen van plan waren iemand om het leven te brengen. Ze worden wel veroordeeld voor onder meer een poging tot woningoverval.

De 24-jarige man heeft drie jaar cel gekregen voor de overval en omdat hij in het bezit was van de kalasjnikov. De 28-jarige verdachte is veroordeeld door 106 weken cel en de derde verdachte werd vrijgesproken van alle verdenkingen.