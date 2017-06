Vrijspraak voor verwarde man bij huis koning

Een verwarde man die op nieuwjaarsdag dit jaar bij het huis van de koninklijke familie in De Horsten werd opgepakt, is vrijgesproken van bedreiging. De man stond in de buurt van de gesloten toegangspoort van de woning toen hij werd aangesproken door twee beveiligers van de marechaussee.

De man gedroeg zich verward en deed vreemde uitlatingen. Maar dat is geen reden voor een veroordeling, aldus de rechtbank in Den Haag woensdag.

De 35-jarige man zei dat hij prinses Amalia als vrouw wilde hebben en dat hij een bordje spaghetti met de familie wilde eten. Ook vroeg hij zich af waarom er geen mijnbommen en voetsensoren op het pad lagen. „Ik kon gewoon over het pad lopen, dat is gevaarlijk. Als ik een bomgordel om zou hebben, dan had ik al veel kunnen beschadigen. Ik had jullie inmiddels ook met wapens kunnen verwonden”, zei hij onder meer.