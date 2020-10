Vrijspraak voor verdachte ‘zeilbootmoord’ Colombia

De rechtbank in Utrecht heeft de 65-jarige Peter P. vrijgesproken van het doden van zijn vrouw op hun zeiljacht in de buurt van Colombia.

De rechtbank vindt dat er geen overtuigend bewijs is geleverd voor de schuld van P.

De man heeft altijd ontkend. Volgens zijn verklaring zijn hij en zijn vrouw (54) overvallen door piraten. Zijn vrouw is daarbij gedood, stelt hij. De rechtbank vond onder meer in forensische sporen bevestiging voor het verhaal van P. Ook acht zij de verklaring van P. op een aantal punten „authentiek”.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft P. zijn vrouw in september 2015 om het leven gebracht, aan boord van hun jacht ‘Lazy Duck’. Het schip lag op dat moment afgemeerd in een baai bij het Colombiaanse eiland Isla Grande. Het paar was al geruime tijd bezig met een wereldreis. Het OM, dat het piratenscenario niet geloofwaardig vond, had acht jaar cel tegen P. geëist.