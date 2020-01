Vrijspraak voor verdachte Limburgse havenbrand

De rechtbank in Roermond heeft donderdag een 32-jarige man uit Maastricht vrijgesproken die aanvankelijk werd verdacht van het in brand steken van een boot in de haven van Herten bij Roermond. Daardoor gingen op 6 december 2014 vier boten op de jachtwerf in vlammen op. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) en de advocaat van verdachte Wim R. is er geen bewijs dat de man bij de brand betrokken was. De rechtbank gaat daarin mee.

De man was eerder al voor dezelfde verdenking aangehouden, maar de rechtbank liet hem in september 2015 gaan omdat er geen reden was hem langer vast te houden. Hij zat tot dat moment al 66 dagen in voorarrest.

De brand in de jachtwerf in Herten ging vooraf aan drie andere havenbranden eind 2014 en begin 2015, in Ohé en Laak, Roermond en Wessem. Voor de brand in Ohé en Laak zijn inmiddels twee mannen veroordeeld en een derde is vrijgesproken. In deze zaak dient nog een hoger beroep.

De havenbranden in Herten, Wessem en Roermond zijn nooit opgehelderd. In Roermond werd door de brand asbest verspreid over een groot deel van de stad. De schade liep in de miljoenen.