Vrijspraak voor politiemedewerker om stalking

De rechtbank heeft een politiemedewerker in Rotterdam vrijgesproken van het stalken van zijn ex-vriendin. De rechtbank acht dat niet wettig bewezen. Wel heeft hij enkele keren onbevoegd informatie - over kentekens - uit de politiesystemen gehaald, vindt de rechtbank. Hij is daarvoor strafbaar maar krijgt geen straf opgelegd.

Het Openbaar Ministerie had voor beide aanklachten een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke straf van drie maanden geëist. De officier van justitie zei dat de verdachte zijn ex eind 2017 zes weken lang had belaagd met allerlei nare berichten en telefoontjes.

De verdachte, woonachtig in België, ontkende twee weken geleden op de zitting emotioneel dat hij een stalker of bedreiger is. Zijn ex-vriendin had hem naar eigen zeggen na negen leuke maanden plotseling aan de kant geschoven. Hij wilde helderheid daarover; het ging hooguit om liefdesverdriet.

Zijn advocate vond dat het OM de zaak ernstig overdreef en bestempelde de vrouw als manipulatief en leugenachtig.