Vrijspraak voor poging liquidatie Utrecht

Een 31-jarige man uit Utrecht is vrijdag vrijgesproken van een poging zijn neef te liquideren. Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar gevangenisstraf geƫist voor de verdenking dat hij in november 2015 op de Tiberdreef in Utrecht zijn neef zou hebben willen doodschieten. De twee hadden een langlopend conflict. Het slachtoffer werd geraakt in zijn arm, benen en buik, maar overleefde.

Volgens de rechtbank Midden-Nederland is geen direct bewijs geleverd dat de verdachte heeft geschoten. Getuigen gaven een te algemeen signalement, niet gedetailleerd genoeg om de man als schutter aan te wijzen. Het slachtoffer ontkende meteen na het schietincident de schutter te hebben gezien. Pas enkele dagen daarna beweerde hij zeker te weten dat zijn neef de schutter was.

Afgeluisterde telefoongesprekken en verklaringen van familieleden hebben volgens de rechtbank allemaal het slachtoffer als bron en zijn niet betrouwbaar.

De verklaring van de verdachte is evenmin sluitend, maar de rechtbank kan niet vaststellen dat hij betrokken was bij het incident.