Vrijspraak voor ‘musketier’ na ongeluk met pompstok

De rechtbank in Zutphen heeft een 67-jarige man uit Lichtenvoorde vrijgesproken van het verwonden van een toeschouwer tijdens het naspelen van de bestorming van kasteel Huis Bergh, op 10 juni 2019 in ’s-Heerenberg. De man speelde een musketier. De vrouw werd geraakt door een houten stok die de man per ongeluk afschoot met zijn musket en raakte ernstig gewond.

De zogeheten pompstok gebruikte de man voor het laden zijn wapen. De stok liet hij per abuis in het wapen zitten. Op de bewuste dag namen zo’n 65 mensen deel aan het naspelen van de Slag om Bergh. Het was de eerste keer dat het evenement werd georganiseerd. De historische slag deed zich voor in 1572, tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Het Openbaar Ministerie bracht de man voor de rechter op verdenking van het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Justitie eiste een werkstraf van 80 uur tegen hem, waarvan de helft voorwaardelijk.

Volgens de rechtbank valt de man „enige onoplettendheid of onvoorzichtigheid” te verwijten, maar niet zodanig dat hij strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het veroorzaken van de ernstige gevolgen. „Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest”, oordeelt de rechter.