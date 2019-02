Vrijspraak voor inwoner Waddinxveen in ontuchtzaak

DEN HAAG. De rechtbank in Den Haag heeft Benno K. donderdag vrijgesproken. De 52-jarige inwoner van Waddinxveen werd beschuldigd van ontucht met zijn pleegdochter tussen 2013 en 2015.

Het Openbaar Ministerie eiste eind januari naast een celstraf anderhalfduizend euro smartengeld en een contactverbod. Ook wilde het OM dat K. niet meer in de pleegzorg zou mogen werken.

Volgens de Haagse rechtbank heeft K. de vrouw tussen 2013 en 2015 inderdaad verschillende keren betast en gezoend. Deze handelingen kunnen volgens de rechtbank weliswaar als grensoverschrijdend worden beschouwd, maar ze acht niet bewezen dat de handelingen onder dwang plaatsvonden. Bovendien was het slachtoffer meerderjarig.

De vrouw kwam in 2013 op 20-jarige leeftijd via de kerk terecht in het gezin van K., destijds ouderling in een hersteld hervormde gemeente. Ze gaf in de rechtbank aan een belast verleden te hebben en in het gezin van K. een gevoel van ”thuis” te hebben gehad.