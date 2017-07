Vrijspraak voor huisbaas dode student

De rechtbank heeft de eigenaar van het pand in Leeuwarden waar in 2013 student Idsart Otte (24) bij een brand om het leven kwam, dinsdag vrijgesproken. Hij werd verdacht van dood door schuld.

Het Openbaar Ministerie eiste bij de behandeling van de zaak twee weken geleden een voorwaardelijke celstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. Volgens de rechter schoot de brandveiligheid tekort, wat ook naar voren komt in een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie, maar kan de huisbaas daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Bij een grote brand op 19 oktober 2013 in het centrum van Leeuwarden kon de student in een van de vijf betrokken panden niet op tijd wegkomen. Hij stikte door de rook die afkomstig was van een naastgelegen pand dat in brand stond. De rechter sprak de veroorzaker, een medewerker van de kledingwinkel, in 2014 vrij.