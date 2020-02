Vrijspraak voor gewapende overval postsorteercentrum De Bilt

De rechtbank in Utrecht heeft een 29-jarige man uit Vleuten vrijgesproken van het medeplegen van een gewapende overval op een postsorteercentrum in De Bilt in november 2016. Vijf mannen roofden voor meer dan twee miljoen euro aan horloges, meer dan honderd identiteitsbewijzen en sieraden. De vrijgesproken man was volgens het Openbaar Ministerie de spin in het web van de criminele operatie.

De rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is voor die stelling. Justitie had vijf jaar cel tegen de man geëist.

De broer van de verdachte werkte destijds bij het postsorteercentrum en zat in het complot. De rechtbank heeft hem eerder al veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij faciliteerde de overvallers door de roldeur van het pand en het toegangshek open te zetten. Een van de vijf overvallers is veroordeeld tot vijf jaar cel. Vier andere verdachten zijn nog niet vervolgd.

De man uit Vleuten had volgens het OM de ontmoetingsplaats van de overvallers geregeld en hen hebben getipt over de waardevolle spullen bij het postsorteercentrum. Ook zou hij het openen van de deuren met zijn broer hebben afgestemd, de overvallers hebben opgehaald en de vluchtauto in brand hebben gestoken. Het bewijs voor al deze elementen vindt de rechtbank te mager.