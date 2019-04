Vrijspraak voor fraudeverdachte Go Planet

Vastgoedhandelaar Klaas H. is door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken. Hij werd verdacht van fraude bij de verkoop van ‘entertainmentboulevard’ Go Planet in Enschede. Ook de medeverdachten - onder wie zijn ex-vrouw en twee medewerkers van vastgoedadviseur DTZ - zijn vrijgesproken.

Er was een celstraf van twee jaar tegen H. geëist. De rechtbank oordeelt echter dat niet kan worden bewezen dat de vastgoedhandelaar het complex via een frauduleuze constructie voor een te laag bedrag heeft verkocht. Ook is niet bewezen dat hij onjuiste belastingaangiften heeft gedaan of zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.

H. was een vroegere zakenpartner van de in 2004 geliquideerde Willem Endstra. Go Planet was tot 2007 in het bezit van Museum Vastgoed Groep, waarin zowel zowel H. als de erven-Endstra aandelen hadden.