Vrijspraak voor demonstranten Extinction Rebellion

Vier van de zeven klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vorig jaar betrokken waren bij acties in Amsterdam, zijn vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. In de drie andere strafzaken heeft de kantonrechter het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat de rechter heeft bepaald dat er niet is voldaan aan de formele vereisten, en dat de zaken niet inhoudelijk behandeld worden.

Het OM eiste twee weken geleden tegen de vier vrijgesproken activisten een voorwaardelijke geldboete van 150 euro. In één geval werd vrijspraak geëist, en het OM achtte twee andere activisten weliswaar schuldig maar vroeg de rechter ze geen straf op te leggen.

De zeven verdachten, vijf mannen en twee vrouwen tussen de 21 en 65 jaar, maakten deel uit van een veel grotere groep betogers, die in oktober 2019 meerdere acties in Amsterdam hielden om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De vier tegen wie een geldboete werd geëist, zouden de Wet openbare manifestaties hebben overtreden nadat ze geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om een blokkade te ontbinden bij het Rijksmuseum en de Zuidas. Twee personen werden ervan verdacht de openbare orde te hebben verstoord bij de Blauwbrug.

De kantonrechter stelde bij de uitspraak, die donderdag werd gedaan, voorop dat de vrijheid om te demonstreren een fundamenteel recht is. Over de drie zaken waarbij het OM niet-ontvankelijk is verklaard, zei de rechter dat strafrechtelijke vervolging „in strijd is met een goede procesorde”. Zo werden de verdachten onder meer veel te lang vastgehouden, en ontbrak in de dossiers een proces-verbaal van de aanhouding van de verdachten. Daardoor kon de rechter zich niet op feiten baseren.

In de overige vier zaken was wel een proces-verbaal opgemaakt, maar er was geen duidelijk bewijs dat de demonstraties in opdracht van de burgemeester waren beëindigd. Ook kon niet worden vastgesteld dat de verdachten bij de groep demonstranten hoorden die geen gehoor gaf aan bevelen van de politie. Daarom werden de vier verdachten vrijgesproken.

