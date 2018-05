Vrijspraak voor cokesmokkel in ananassen

Een 43-jarige fruithandelaar uit Kerk-Avezaath is vrijgesproken door de rechtbank in Arnhem van drugssmokkel. Tegen de man was een celstraf van vier jaar geëist voor de smokkel van 32 kilo cocaïne in ananassen.

De man, directeur en enig aandeelhouder van het bedrijf waar de container werd afgeleverd, werd vorig jaar opgepakt nadat de politie een tip had gekregen over de container waarin het fruit werd vervoerd. Die werd voorzien van een baken en in de gaten gehouden met een camera. Toen de man uit Kerk-Avezaath de container met drie anderen wilde ophalen, werden ze aangehouden. De andere mannen werden direct al vrijgelaten.

De fruithandelaar heeft altijd ontkend iets van de drugssmokkel af te weten. De rechtbank oordeelt dat weliswaar sprake was van „merkwaardige omstandigheden”, maar er niet kan worden bewezen dat de fruithandelaar wist van de geprepareerde ananassen.