Vrijspraak voor bestelling semtex darkweb

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag twee broers (20 en 24 jaar oud) uit Amersfoort vrijgesproken van de import van (namaak)semtex. Kort daarvoor had het Openbaar Ministerie (OM) nog celstraffen tot drie jaar geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De 24-jarige man werd ervan beschuldigd dat hij in 2016 onder een schuilnaam op het darkweb een halve kilo semtex en ontstekers had besteld, ter voorbereiding van een ernstig misdrijf. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI gaf hierover informatie door aan de Nederlandse politie. Besloten werd namaakspringstof bij de besteller te bezorgen, om uit te vinden wie hij was en hem in te rekenen. Gevreesd werd dat het explosief door een terreurcel was aangekocht. Na aflevering van de nepzending werden de broers gearresteerd.

In de loop van het onderzoek kwam de terreurverdenking te vervallen. De beschuldiging in de strafzaak luidde dat de twee broers met de semtexbestelling een ernstig misdrijf voorbereidden, zoals moord of een overval.

Volgens de rechtbank is niet concreet geworden welk misdrijf voorbereid zou worden. Eerdere rechterlijke uitspraken vereisen dat daarover duidelijkheid bestaat. Dat was de reden voor de rechtbank de twee broers vrij te spreken. Zij waren al geruime tijd op vrije voeten. De 24-jarige man heeft wel drie maanden cel gekregen voor het bezit van een vuurwapen.