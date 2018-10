Vrijspraak voor belediging verkoper Mein Kampf

Een zeventigjarige man is in hoger beroep vrijgesproken voor openbare belediging van een galeriehouder die Hitlers boek Mein Kampf verkocht. De man beplakte in 2015 de ramen van de Amsterdamse galerie met pamfletten met teksten als „verboden voor Joden, negers en moslims”.

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat de man met de pamfletten het maatschappelijk debat over het toenmalige verbod op de verkoop van Mein Kampf op gang wilde brengen. De teksten zijn wel beledigend, maar vallen onder de vrijheid van meningsuiting.

De rechtbank veroordeelde de man eerder tot een boete van 300 euro. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie een boete van 400 euro, waarvan 100 voorwaardelijk.

De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat de verkoop van Mein Kampf niet strafbaar is. Afgelopen zomer verscheen een wetenschappelijke nieuwe vertaling van het boek, waarin het verhaal van Hitler in historische context wordt geplaatst en onwaarheden erin worden ontkracht.