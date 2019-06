Vrijspraak voor ‘bedreiger’ Wilders

De rechtbank in Maastricht heeft vrijdag een 61-jarige Heerlenaar vrijgesproken van het bedreigen van Geert Wilders. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar cel tegen de man geëist.

De verdachte werd in Heerlen gearresteerd vlak voor een verkiezingsevenement van de PVV-leider. Hij had een bijl en twee stanleymessen bij zich.

Wilders was in Heerlen aan het flyeren voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart. De verdachte stond met zijn fiets langs de route van Wilders en zou volgens het OM tegen een wijkagent gezegd hebben: „Ik kom voor dat varken, Wilders. Ik heb een bijl in mijn fietstas. Daar sla ik hem zijn kop mee in. Wilders maakt alles kapot en is een varken. Die is nog niet van mij af.”

De verdachte, Dirk J., zei voor de rechtbank dit gekscherend te hebben bedoeld. Het was een grapje gemaakt tegen een hem bekende wijkagent. De rechtbank gelooft dat, temeer omdat de man fan van Wilders is en een verstandelijke beperking heeft.

Door die beperking kan de man volgens de rechtbank moeilijk overzien welke gevolgen zijn woorden hadden en welke dreiging uitging van de bijl die hij bij zich had. Bovendien sprak hij met een agent die hem al langer kende, en met wie hij vaker grappen maakte. Alleen was dat in de gegeven situatie vragen om problemen, aldus de rechtbank.

En die heeft de man ook gehad. Hij zat tot vrijdag al meer dan honderd dagen vast, constateerde de rechtbank. De man kreeg van de rechtbank ook zijn bijl en stanleymessen terug.

Wilders is boos over de vrijspraak. „Een bijl, twee messen en naar me op zoek om mijn hoofd in te slaan. Rechtbank: vrijspraak. De rechterlijke macht is gestoord in dit land”, twitterde hij.