Vrijspraak voor agent die collega opsloot

De inspecteur die op het politiebureau in Enschede een collega uit Amsterdam opsloot, is dinsdag vrijgesproken. De Amsterdamse agent deed aangifte en meende dat er sprake was van etnisch profileren.

Volgens de rechtbank in Zwolle heeft de inspecteur niets strafbaars gedaan. Op 27 mei 2016 was de Amsterdamse agent, op dat moment niet in functie, met zijn broer en vader op het bureau in Enschede om aangifte te doen van oplichting. De baliemedewerkers gaven aan dat ze aangifte moesten doen via internet maar de agent drong aan. Inspecteur Herbert H. was op dat moment officier van dienst en kreeg naar eigen zeggen te horen dat de collega’s achter de balie zich geïntimideerd voelden.

De Amsterdamse agent deed aangifte van de opsluiting en mishandeling. Het Openbaar Ministerie ging niet over tot vervolging. Dat gebeurde alsnog nadat H. dat via een procedure hij het hof wist af te dwingen. De Twentse inspecteur wil eerherstel. De inspecteur verklaarde zelf eerder al dat van etnisch profileren geen sprake was. Dit feit is door het Openbaar Ministerie ook niet ten laste gelegd.

De Amsterdammer werd aangehouden nadat hij zich weigerde te legitimeren. H. wilde vooral weten wie hij was omdat hij in de hal had gezegd een agent te zijn. De aanhouding was rechtmatig, las de voorzitter dinsdag het vonnis voor. „Daarmee mocht de inspecteur de aangever ook opsluiten.”

Ook deed de Amsterdamse agent aangifte van mishandeling. Maar de agenten mochten gepast geweld gebruiken bij de aanhouding, ook al omdat de aangever zich hierbij verzette. Dus ook van mishandeling wordt de inspecteur vrijgesproken. Dat bij de opsluiting in de cel de broek van de aangever vernield is, daarvoor ontbreekt bewijs, aldus de rechtbank.