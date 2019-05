Vrijspraak vermeend initiator drugslab Berghem

De rechtbank in Den Bosch heeft een 46-jarige man uit Helmond vrijgesproken van betrokkenheid bij het runnen van een drugslaboratorium in een loods in een woonwijk in Berghem. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie (OM) 4,5 jaar cel tegen hem. De rechtbank acht het bewijs tegen de man niet geleverd.

Een 38-jarige man kreeg van de rechtbank 33 maanden cel opgelegd, zijn vrouw (36) een jaar cel voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur. Tegen het tweetal was respectievelijk vier en twee jaar cel geëist, waarvan - in beide gevallen - acht maanden voorwaardelijk. De rechtbank strafte lager, onder meer omdat het paar geen strafblad heeft.

Het bestaan van het lab kwam vorig jaar mei aan het licht doordat er brand in de loods was ontstaan, waarbij giftige dampen vrijkwamen. De brand werd gemeld door de 38-jarige eigenaar van de loods. Hij moest die avond naar een ziekenhuis worden afgevoerd omdat hij chemische dampen had ingeademd.

De Helmonder zou de loods hebben gehuurd en was volgens het OM de initiatiefnemer van de synthetische-drugsfabriek. De verklaringen tegen hem vond de rechtbank niet concreet genoeg.