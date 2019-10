Vrijspraak van mishandeling bij rellen Urk

De 19-jarige verdachte van het mishandelen van een vrouw op Urk in maart dit jaar is vrijdag vrijgesproken. Bij die vechtpartij in een woning hadden circa vijftig jongeren zich buiten verzameld.

Bij de woning aan de Noorderpalen werd de bewoonster mishandeld. Ze kreeg trappen in haar buik en klappen tegen het gezicht, waarbij ze kort het bewustzijn verloor.

De vechtpartij op 11 maart liep zo uit de hand dat de politie de groep met de wapenstok uit elkaar moest drijven. Er werden brandjes gesticht en er werd met vuurwerk gegooid. Een paar dagen later sloot de politie toegangswegen tot het voormalige eiland af uit angst voor nieuwe confrontaties.

Urker opgepakt wegens mishandeling

K. stond vooraan bij de woning, zei hij, maar kon zich niet meer herinneren of de moeder is geslagen. Zelf ontkende hij de mishandeling en het uiten van bedreigingen. Tegen de man was een werkstraf van honderd uur geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter heeft echter niet de overtuiging dat het K. was die sloeg.

De aanleiding voor de rellen was een ruzie binnen een chatgroep. De achtergrond van het conflict is niet helemaal duidelijk geworden. De groep die verhaal ging halen bij de woning groeide uit tot vele tientallen jongeren. Bij die ruzie speelde K. geen enkele rol, zei zijn advocaat. „Zijn naam kwam uit de lucht vallen.” Bovendien was het volgens haar voor de woning vrij donker zodat niemand kon zien wie de mishandeling pleegde.

De rechter had wel een onprettig gevoel, zei ze. Dit omdat een gezin ernstig is bedreigd en mishandeld maar onbekend blijft wie de dader is. Wel heeft een minderjarige Urker eerder een taakstraf gekregen voor het mishandelen van Soufyan, de zoon van de mishandelde moeder. Een destijds 21-jarige man kreeg eerder een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand voor het uiten van doodsbedreigingen via social media.