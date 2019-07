Vrijspraak van doodschieten vriend

De 22-jarige Adil I. krijgt geen straf voor het doodschieten van een 20-jarige vriend. De rechtbank in Lelystad, voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, sprak de man vrij omdat het een ongeluk was. I. is wel veroordeeld voor verboden wapenbezit en het hebben van munitie. Hij krijgt daarvoor vijf maanden cel.

Het slachtoffer bezocht I. in februari vorig jaar. Hij had een vuurwapen meegenomen en vroeg of I. dat ook even wilde vasthouden. Hij dacht alle munitie uit het wapen te hebben verwijderd. Dat bleek echter niet het geval; het wapen ging onverwacht af en de man werd in zijn hoofd getroffen.

Volgens het Nederlands Forensisch Instituut was het wapen defect en kon het meermalen afgaan zonder de trekker over te halen. Dat I. het wapen vastpakte met zijn vinger bij de trekker en de loop gericht op zijn vriend, noemt de rechtbank onvoorzichtig, maar niet strafbaar.