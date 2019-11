Vrijspraak politicus Sint Maarten om omkoping

Theo Heyliger, leider van de grootste politieke partij van Sint Maarten, is donderdag vrijgesproken van het omkopen van een parlementariër in 2013. De rechter acht niet bewezen dat hij geld en een ministerpost zou hebben aangeboden aan politicus Romain Laville in ruil voor het opgeven van diens zetel.

Het Openbaar Ministerie eiste twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook eiste het OM dat Heyliger vijf jaar niet zou mogen meedoen aan verkiezingen.

Heyliger werd begin dit jaar gearresteerd in verband met een grote fraude- en corruptiezaak in de bouwsector van Sint Maarten. Voor deze zaak, die losstaat van de vermeende omkoping, moet hij nog voor de rechter verschijnen.

De partij van Heyliger, United Democrats, kreeg bij de laatste verkiezingen in februari 2018 de meeste stemmen en wist een coalitieregering te vormen. In de afgelopen maanden verlieten meerdere parlementariërs echter de partij, waardoor de regering viel. Op 9 januari gaat de bevolking van Sint Maarten weer naar de stembus.