Vrijspraak na autoverhuur aan motorclubleden

Drie eigenaren van een autoverhuurbedrijf in Tilburg zijn vrijgesproken van het witwassen van crimineel geld van leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Zij verhuurden vaak auto’s aan motorclubleden, die dat cash betaalden. De officier van justitie vond dat zij daarmee criminaliteit faciliteerden en eiste begin deze maand boetes tot 100.000 euro en voorwaardelijke celstraffen tot een jaar.

Maar de rechtbank in Zwolle vindt dat niet is gebleken dat het geld waarmee de motorclubleden de auto’s huurden, afkomstig is van misdrijven. Ook is niet bewezen dat het bedrijf dit wist of daarvan een vermoeden had. Ook stelt de rechtbank dat het bedrijf niet onzorgvuldig was door onderzoek naar de herkomst van het geld na te laten.

Bovendien betaalden niet alleen de zestien motorclubleden met contant geld, maar ook 572 andere huurders. Het bedrijf registreerde dat allemaal netjes. De onderneming kreeg ook nooit signalen vanuit de overheid dat ze zich door deze werkwijze mogelijk schuldig zouden maken aan strafbare feiten, aldus het vonnis.