Vrijspraak in zaak ‘valse bommelding’ trein

Een man uit Malta die volgens het Openbaar Ministerie (OM) een valse bommelding had gedaan, gaat vrijuit. De rechtbank in Almelo vindt dat van een bommelding noch van bedreiging van reizigers sprake is geweest. Ze veegde de strafeis van het OM volledig van tafel. Die wilde dat de man werd gestraft met een half jaar cel waarvan twee maanden voorwaardelijk plus een boete van 20.000 euro.

De 45-jarige Steven S. was op vakantie in Nederland toen hij op 28 december vorig jaar aan NS Klantenservice meldde dat zijn vriendin, die in de internationale trein op weg van Amsterdam naar Berlijn zou zitten, een aanslag wilde plegen. Volgens de rechters viel uit zijn melding, die was opgenomen, echter niet op te maken dat het om een bomaanslag zou gaan.

Termen als ’bom’ en ‘ontploffing’ had hij niet gebezigd. Reizigers werd, toen de trein bij Oldenzaal werd stopgezet, verteld dat het om een seinstoring ging. Toen ze de trein hadden verlaten kwamen ze er via social media achter dat er wat anders aan de hand was.

Twee dagen na de melding biechtte de Maltees bij de politie op dat hij het verhaal had verzonnen. Bij de behandeling van de zaak, twee weken geleden, vertelde hij dat hij onder invloed van drugs en alcohol de trein tot stoppen had willen brengen om zo zijn vriendin terug te krijgen. Zij was die ochtend kwaad bij hem weggelopen om af te reizen naar haar zus in Duitsland. Van de inhoud van de melding wist hij zich niks te herinneren.