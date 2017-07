Vrijspraak hof voor dood taxichauffeur in 2004

Twee broers zijn in hoger beroep vrijgesproken van een fatale roofoverval op een taxichauffeur begin 2004 in Rotterdam-West. De 52-jarige Gerard Denz werd toen beschoten en beroofd en overleed later aan zijn verwondingen. Beide verdachten werden eerder door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar.

De aanklager had in hoger beroep opnieuw tien jaar geëist. Maar het gerechtshof bepaalde donderdag dat het bewijsmateriaal, met name getuigenverklaringen en enkele telefoontaps, onvoldoende is om de broers van 32 en 33 jaar te veroordelen.

Pas in 2010 kwam de zaak aan het rollen toen een van de broers zich bij de politie meldde.

De buit bedroeg destijds niet meer dan enkele tientjes. De overval leidde tot veel beroering. Na de gewelddadige dood van hun collega demonstreerden honderden taxichauffeurs voor het Rotterdamse stadhuis.