Vrijspraak door fout van politie

Een vijftigjarige man is vrijgesproken, omdat de politie niet binnen had mogen gaan in zijn woning in Nuenen, waar illegale wapens en grote hoeveelheden softdrugs lagen opgeslagen.

De politie benaderde de man op zijn oprit omdat hij zich aan een verkeerscontrole had onttrokken. Gevraagd naar zijn legitimatie zei de man dat hij die binnen zou gaan halen, waarop de agenten eisten dat ze mee naar binnen mochten, hoewel de man duidelijk aangaf dat hij dat niet wilde.

De rechtbank in Den Bosch oordeelde dat de agenten niet de bevoegdheid hadden om huiszoeking te doen en dat de toestemming die de man uiteindelijk gaf onder druk tot stand was gekomen. Daarom kunnen de wapens en drugs die in de woning zijn gevonden niet gelden als bewijs.

De verboden spullen zijn wel terecht in beslag genomen.