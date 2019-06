Omdat het vrijdagmiddag flink gaat onweren in combinatie met zware windstoten, kondigt het KNMI landelijk code geel af. Volgens het weerinstituut trekken onweers- en hagelbuien vanaf de tweede helft van de middag van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal kan in korte tijd veel neerslag vallen.

Vrijdag trekken veel mensen eropuit vanwege het lange pinksterweekend waardoor het extra druk zal zijn op de Nederlandse wegen.