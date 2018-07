Vrijdagavond kleurt de maan rood

Wie vrijdagavond naar het zuidoosten kijkt, ziet daar een bloedrode maan opkomen. Dat komt door een totale maansverduistering. Die begint rond 21.30 uur. De totale eclips eindigt rond 23.14 uur, maar het duurt daarna nog twee uur voordat het maanlicht als vanouds schijnt.

De maan weerkaatst het licht van de zon. Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat wel langs de aarde. De dampkring buigt het dan af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen. Daardoor kleurt de maan tijdens een verduistering rood. Dat wordt een bloedmaan genoemd.

Sterrenwachten in onder meer Amsterdam, Heerlen, Leusden, Lattrop, Hellendoorn en Dwingeloo en op Texel hebben speciale avonden georganiseerd om naar de maansverduistering te kijken.

De laatste keer dat een totale maansverduistering te zien was in Nederland, was in september 2015. Op 21 januari volgend jaar is er weer een totale eclips en daarna moeten we wachten tot september 2025.