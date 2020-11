Vrijdag opnieuw overleg evenementenbranche en kabinet

De evenementenbranche en het kabinet overleggen vrijdag (virtueel) met elkaar om te praten over een aantal plannen waarmee de sector zo spoedig mogelijk veilig en verantwoord concerten en festivals wil organiseren. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken desgevraagd gemeld. Hoe laat het gesprek is staat nog niet vast.

Het kabinet is al langer in gesprek met de evenementensector over de coronaproblemen. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), Minister van Ark (Medische Zorg), Minister de Jonge (VWS), Minister van Engelshoven (OCW) en Minister Grapperhaus (J&V) zijn aanwezig bij het gesprek.

Het RIVM heeft zich nu gebogen over een voorstel van de evenementensector om zo snel mogelijk toch een doorstart van de sector te kunnen realiseren. In het plan dat de sector heeft ingediend, is ook het doen van sneltesten opgenomen. Ticketmaster Nederland meldde donderdag diverse suggesties te onderzoeken om de sector zo snel mogelijk weer in beweging te krijgen. Een van de mogelijke oplossingen is dat kaarthouders een 'geverifieerde status' krijgen als ze zijn gevaccineerd of een coronatest hebben gedaan.

"Maar we zijn bezig met meer alternatieven", laat een woordvoerder van Ticketmaster Nederland aan het ANP weten. "Bovendien gaan wij helemaal niet over het veiligheidsbeleid. Dat soort besluiten moeten de evenementen zelf nemen, samen met de lokale of de landelijke overheid."

Andere mogelijkheden die Ticketmaster onderzoekt, zijn het 'contactloos' toegang krijgen tot concerten of het streng en gereguleerd hanteren van social distancing bij evenementen of concerten. Het is ook volstrekt onduidelijk wanneer dit soort scenario's daadwerkelijk in werking zouden kunnen treden, beklemtoont Ticketmaster Nederland.