Vrijdag mogelijk smog in zuiden en midden van het land

In het midden en zuiden van het land kan vrijdagmiddag en aan het begin van de avond smog in de lucht hangen. Mensen kunnen daarvan gaan hoesten en kortademig worden. Ook kunnen ze last van hun ogen, neus en keel krijgen. De klachten van astmapatiënten kunnen door smog erger worden, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieu (RIVM).

Op zaterdag is in het oosten nog kans op smog, daarna verwacht het RIVM geen smog meer.

Smog ontstaat wanneer er veel ozon in de lucht zit. Dat komt door een combinatie van zonlicht, luchtverontreiniging en weinig wind.