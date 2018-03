Vrieskou veroorzaakt ongemak

De winterse kou leidt op tal van plaatsen tot problemen. Zo kampen wegen, tunnels en bruggen met vorstschade en ijsvorming door lekkages. In honderden woningen zijn waterleidingen gesprongen en watermeters kapotgevroren. En in het zuidwesten van het land is het waterpeil in rivieren extreem laag.

Het wegdek van de A16 bij de Van Brienenoordbrug raakte beschadigd door de vorst. Richting Rotterdam voerde Rijkswaterstaat een spoedreparatie uit. In de Heinenoordtunnel (A29) en de Drechttunnel (A16) had het verkeer te maken met ijsvorming. De Utrechtsebaan op de A12 bij Den Haag was lange tijd afgesloten na een lekkage die de weg in een ijsbaan veranderde.

Begin van de middag moesten op de A4 ter hoogte van het Ringvaart Aquaduct twee rijstroken dicht richting Amsterdam. Opkomend grondwater bevroor.

Door de strenge vorst bevroren op honderden plaatsen in Nederland waterleidingen. Monteurs van drinkwaterbedrijven hebben het druk met het vervangen van kapotgevroren leidingen en watermeters. Bij de klantenservice van Vitens, met 5,6 miljoen klanten het grootste drinkwaterbedrijf, stond de telefoon de hele dag roodgloeiend.

De regio Rotterdam kampt met een extreem lage waterstand op zee en op de Maas. Oorzaak is de harde oostenwind. Het waterpeil is gezakt tot 1.45 meter onder NAP, de laagste stand sinds 1996. Om het rivierwater binnen te houden, sluit Rijkswaterstaat tot en met het weekeinde de Haringvlietsluizen.

De scheepvaart op de Waddenzee heeft ook problemen. Het aantal afvaarten naar Ameland en Schiermonnikoog is door het lage water beperkt. Ook het veer van Den Helder naar Texel kampt met uitval van uitvaarten.

De ANWB Alarmcentrale en de Wegenwacht beleven topdrukte door het grote aantal pechgevallen. Volgens een woordvoerder kampen automobilisten vooral met startproblemen en vastgevroren handremmen.