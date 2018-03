Vrieskou leidt tot overlast op de weg

Door vorstschade aan het asfalt is op de A16 bij de Van Brienenoordbrug maar een van de drie rijstroken beschikbaar. „Dat blijft zo tot in de middag. We gaan ervan uit dat voor de avondspits alle rijstroken weer beschikbaar zullen zijn, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Ook bij de Heinenoordtunnel (A29) en de Drechttunnel (A16) heeft het verkeer te maken met ijsvorming. Richting Rotterdam zijn rijstroken afgesloten.

Topdrukte bij Wegenwacht ANWB

Problemen zijn er ook bij Den Haag. Door een gesprongen waterleiding in een gebouw boven de Utrechtsebaan in Den Haag is de snelweg (A12) zowel stad in als stad uit dicht. De afsluiting gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot het middaguur duren. Het gebouw in kwestie is de Malietoren, waar werkgeversorganisatie VNO-NCW is gehuisvest. ,,Wegens gesprongen leidingen is het gebouw vanochtend niet toegankelijk”, meldt VNO-NCW op Twitter.

Volgens Rijkswaterstaat „komt het water met bakken naar beneden vanaf de viaducten. Het is min 8 graden, op de weg liggen water en ijs en er hangen ijspegels”. De weg lijkt veranderd in een ijsbaan, die de dienst te lijf gaat met de Lavastorm, een zogeheten calamiteitenmachine die de ijsplaten bestrijdt met warm pekelwater.

De afsluiting heeft veel gevolgen voor het verkeer in en rond Den Haag. Het wordt omgeleid via Wassenaar en Leidschendam (Sijtwendetunnel, N14).