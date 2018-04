Vriendinnen vinden 26.000 euro tijdens uitje

De politie in Limburg onderzoekt wie de eigenaar is van 26.000 euro aan contant geld, dat een vriendinnenclubje vond tijdens een uitje. Volgens de regionale omroep L1 vonden de vrouwen uit Ospel het geld in een make-uptasje in een slaapkamer in een gehuurd appartement in Valkenburg. De politie bevestigt dat bericht.

„We hebben er ook even over nagedacht om het op te maken”, bekent een van de vrouwen tegenover de omroep „Toen we eenmaal doorhadden dat het om zo’n hoog bedrag ging, vertrouwden we het niet meer”.

Het geld is ingeleverd bij de politie. Er heeft zich iemand gemeld die claimt de eigenaar te zijn, maar de politie wil eerst goed onderzoek doen.